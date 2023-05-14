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Лига 1: ПСЖ разгромил "Аяччо" в первом матче Месси после отстранения

Лига 1: ПСЖ разгромил "Аяччо" в первом матче Месси после отстранения Завершился матч 35 тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ принимал «Аяччо». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 5:0.
Футбол
14 мая 2023 г. 02:20
Лига 1: ПСЖ разгромил Аяччо в первом матче Месси после отстранения

Завершился матч 35 тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ принимал "Аяччо". Встреча закончилась победой хозяев со счетом 5:0.

Как передает Report, голами в составе парижан отметились Фабиан Руис, Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе, отметившийся дублем. Еще один гол соперники забили в свои ворота. Матч команд в первом круге также завершился победой ПСЖ (3:0).

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе ПСЖ. Ранее аргентинский игрок был отстранен от команды после поездки в Саудовскую Аравию в день тренировки.

ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате Франции, набрав 81 очко и опережая, идущий вторым "Ланс" на шесть баллов. "Аяччо" находится на 18-м месте, команда набрала 23 очка.

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Версия на азербайджанском языке Fransa liqası: PSJ Messi kənarlaşdırılandan sonra ilk matçda “Ayaçço”nu darmadağın edib

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