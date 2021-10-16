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Лига 1: ПСЖ победил "Анже"

Лига 1: ПСЖ победил "Анже" Парижский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 обыграл "Анже" в матче десятого тура чемпионата Франции.
Футбол
16 октября 2021 г. 01:37
Лига 1: ПСЖ победил Анже

Парижский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 обыграл "Анже" в матче десятого тура чемпионата Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

В составе "Анже" голом отметился Анжело Фюльжени (36-я минута), у ПСЖ отличились Данилу (69), Килиан Мбаппе (87, с пенальти).

Отметим, что ПСЖ одержал девятую победу во французском чемпионате и является лидером турнирной таблицы с 27 очками в активе. "Анже" потерпел первое поражение за последние четыре игры и занимает четвертую строчку, набрав 16 очков.

Следующий матч ПСЖ проведет дома в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против германского "Лейпцига" 19 октября, в следующем туре чемпионата Франции клуб из Парижа на выезде встретится с "Марселем" 24 октября. "Анже" 22 октября в гостях сыграет против "Сент-Этьена".

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