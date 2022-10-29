Лига 1: ПСЖ обыграл «Труа» в чемпионате Франции

28 октября состоялся матч 13-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Труа».

28 октября состоялся матч 13-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Труа».

Как передает Report, встреча, прошедшая на стадионе «Парк де Пренс», завершилась победой «ПСЖ» со счетом 4:3.

В составе победителей забитыми мячами отметились Карлос Солер, Лионель Месси, Неймар и Киллиан Мбаппе. За гостей забивали Мама Бальде (дубль) и Анте Палаверс.

Таким образом, после 13 проведенных матчей «ПСЖ» продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 35 очков. «Труа» занимает 11-ю позицию, набрав 13 очков.

Отметим, что 6 ноября футболисты «ПСЖ» встретятся с «Лорьяном» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. 4 ноября «Труа» проведет встречу с «Осером».