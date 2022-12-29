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Лига 1: «ПСЖ» обыграл «Страсбур»

Лига 1: «ПСЖ» обыграл «Страсбур» «ПСЖ» обыграл «Страсбур» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 2:1. Парижане продлили беспроигрышную серию в турнире.
Футбол
29 декабря 2022 г. 06:37
Лига 1: «ПСЖ» обыграл «Страсбур»

«ПСЖ» обыграл «Страсбур» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 2:1. Парижане продлили беспроигрышную серию в турнире.

Как передает Report, на 14-й минуте защитник парижан Маркиньос открыл счет.

После перерыва он уже отправил мяч в свои ворота. Победу «ПСЖ» принес форвард Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 6-й добавленной минуте.

С 63-й минуте хозяева играли в меньшинстве, так как две желтые карточки получил нападающий Неймар. Сначала его наказали за фол, а затем — за симуляцию.

Отметим, что «ПСЖ» с 44 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Страсбур» идет на предпоследней строчке — 11 очков.

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