Лига 1: ПСЖ обыграл "Нант" в матче чемпионата Франции благодаря рекордному голу Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории "Пари Сен-Жермен".

Французский нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, форвард отличился в матче с "Нантом" в 26-м туре чемпионата Франции, забив свой 201-й мяч за парижан и побив рекорд уругвайского нападающего Эдинсона Кавани (200). Мбаппе для этого потребовалось провести за ПСЖ 247 матчей. Кавани свои 200 мячей забил в 301 матче.

Встреча ПСЖ и "Нанта" прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Помимо Килиана Мбаппе у победителей голами отметились Лионель Месси и Данилу Перейра. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Жауэн Аджам.

В составе "Нанта" отличились Людовик Блас и Игнатиус Ганаго.

ПСЖ, набравший 63 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. "Нант" с 28 очками располагается на 13-й строчке.