О нас

Лига 1: ПСЖ обыграл "Нант" в матче чемпионата Франции благодаря рекордному голу Мбаппе

Лига 1: ПСЖ обыграл "Нант" в матче чемпионата Франции благодаря рекордному голу Мбаппе Французский нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории "Пари Сен-Жермен".
Футбол
5 марта 2023 г. 02:17
Лига 1: ПСЖ обыграл Нант в матче чемпионата Франции благодаря рекордному голу Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, форвард отличился в матче с "Нантом" в 26-м туре чемпионата Франции, забив свой 201-й мяч за парижан и побив рекорд уругвайского нападающего Эдинсона Кавани (200). Мбаппе для этого потребовалось провести за ПСЖ 247 матчей. Кавани свои 200 мячей забил в 301 матче.

Встреча ПСЖ и "Нанта" прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Помимо Килиана Мбаппе у победителей голами отметились Лионель Месси и Данилу Перейра. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Жауэн Аджам.

В составе "Нанта" отличились Людовик Блас и Игнатиус Ганаго.

ПСЖ, набравший 63 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. "Нант" с 28 очками располагается на 13-й строчке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Liqa 1: PSJ “Nant” üzərində inamlı qələbə qazanıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi