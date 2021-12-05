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Лига 1: ПСЖ добился ничьи в матче против "Ланса"

Лига 1: ПСЖ добился ничьи в матче против "Ланса" "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью со счетом 1:1 с "Лансом" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Футбол
5 декабря 2021 г. 06:55
Лига 1: ПСЖ добился ничьи в матче против Ланса

"Пари Сен-Жермен" сыграл вничью со счетом 1:1 с "Лансом" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на стадионе "Боллар-Делелис" в Лансе.

Забитым мячом в составе хозяев отметился Секо Фофана (62-я минута), у парижан отличился Джорджиньо Вейналдум (90+2). В заявку ПСЖ на матч по причине травм не попали защитник Серхио Рамос и нападающий Неймар.

Подопечные Маурисио Почеттино не могут выиграть второй матч подряд (две ничьи), но остаются единоличными лидерами турнирной таблицы первенства страны с 42 очками. "Ланс" занимает пятое место в таблице, набрав 27 очков.

В следующем матче ПСЖ примет "Монако" 12 декабря, до этого парижане проведут домашнюю встречу с бельгийским "Брюгге" в Лиге чемпионов 7 декабря. "Ланс" в следующем матче встретится с "Нантом" в гостях 10 декабря.

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