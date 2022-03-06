Лига 1: "Ницца" на 88-й минуте вырвала победу у ПСЖ

Завершился матч 27-го тура чемпионата Франции, в котором "Ницца" принимала "Пари Сен-Жермен". Встреча прошла в Ницце на стадионе "Альянц Ривьера" и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Завершился матч 27-го тура чемпионата Франции, в котором "Ницца" принимала "Пари Сен-Жермен". Встреча прошла в Ницце на стадионе "Альянц Ривьера" и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Как передает Report, "Ницца" забила решающий гол на 88-й минуте, автором которого стал Анди Делор.

Таким образом, клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции до трех игр - две победы и ничья. ПСЖ, в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

Парижане продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 62 очка. "Ницца", в свою очередь, находится на втором месте, набрав 49 очков.