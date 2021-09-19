Лига 1: «Монако» сыграл вничью с «Ниццей»

Матч 6-го тура французской Лиги 1 «Ницца» - «Монако» проходил на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

Матч 6-го тура французской Лиги 1 «Ницца» - «Монако» проходил на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

Как передает Report, матч завершился со счётом 2:2.

Счёт в матче был открыт на 39-й минуте. Забитым мячом отметился российский полузащитник «Монако» Александр Головин. На 51-й минуте «Ницца» сравняла счёт усилиями Анди Делора. На 73-й минуте Хишем Будауи вывел «орлят» вперёд. Но уже на 77-й минуте «Монако» восстановил статус-кво усилиями Виссама Бен-Йеддера, который реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, «Ницца», набрав 10 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» (5) располагается на 13-й строчке.

В следующем туре "Монако" 22 сентября примет "Сент-Этьен", "Ницца" в этот же день на выезде сыграет с "Лорьяном".