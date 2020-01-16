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Лига 1: "Монако" проиграл ПСЖ

​Лига 1: "Монако" проиграл ПСЖ

В матче 15-го тура французской Лиги 1 "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе "Луи II" в Монако и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

На 24-й минуте счет в матче открыл нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Монако", который успешно реализовал форвард парижан Неймар. Во втором тайме, на 72-й минуте, полузащитник ПСЖ Пабло Сарабия забил третий гол. На 87-й минуте единственный гол "Монако" забил хавбек Тьемуэ Бакайоко. В концовке встречи Мбаппе оформил дубль.

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