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Лига 1: «Монако» одолел «Лион»

Лига 1: «Монако» одолел «Лион» 11 сентября в матче 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Монако» принимал «Лион». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако.
Футбол
12 сентября 2022 г. 03:53
Лига 1: «Монако» одолел «Лион»

11 сентября в матче 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Монако» принимал «Лион». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако.

Как передает Report, матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первый мяч был забит монегасками после подачи углового на 55-й минуте — отличился Бенуа Бадьяшиль. Упрочил преимущество «Монако» гол чилийца Гильермо Марипана после розыгрыша углового (63-я минута). «Лион» сумел размочить счёт на 81-й минуте — с передачи Шерки отличился камерунский нападающий Карл Токо Экамби.

Таким образом, после семи туров чемпионата Франции «Монако» набрал 11 очков, занимая седьмое место, а «Лион» — 13, располагаясь на пятом месте.

В следующем матче монегаски сыграют с «Реймсом», а лионцы — с ПСЖ.

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