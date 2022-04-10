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Лига 1: Мбаппе и Неймар сделали по хет-трику, Месси отдал 3 голевых паса

Лига 1: Мбаппе и Неймар сделали по хет-трику, Месси отдал 3 голевых паса Закончился матч 31-го тура французской Лиги 1 "Клермон" - "Пари Сен-Жермен".
Футбол
10 апреля 2022 г. 02:06
Лига 1: Мбаппе и Неймар сделали по хет-трику, Месси отдал 3 голевых паса

Закончился матч 31-го тура французской Лиги 1 "Клермон" - "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Габриэль-Монпьед» в городе Клермон-Ферран и завершилась победой гостей со счетом 6:1.

На 6-й минуте счет открыл нападающий ПСЖ Неймар, ему ассистировал Лионель Месси. На 19-й минуте преимущество парижан удвоил форвард Килиан Мбаппе, голевой пас отдал Месси. На 42-й минуте один мяч отыграл полузащитник хозяев Жодель Доссу.

На 71-й минуте Неймар реализовал пенальти. Через три минуты Мбаппе сделал дубль, пасовал ему Неймар. На 80-й минуте Мбаппе с передачи Месси оформил хет-трик. На 83-й минуте Неймар забил свой третий гол в матче, ассистировал бразильцу Месси.

После 31 сыгранного тура во французской Лиге 1 ПСЖ располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 71 очко. "Клермон" (28) - на 17-й строчке.

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