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Лига 1: «Лион» сыграл вничью с «Ниццей»

Лига 1: «Лион» сыграл вничью с «Ниццей» 12 ноября завершился матч 15-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Ниццей». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе.
Футбол
12 ноября 2022 г. 04:18
Лига 1: «Лион» сыграл вничью с «Ниццей»

12 ноября завершился матч 15-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Ниццей». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе.

Как передает Report, противостояние завершилось со счётом 1:1.

Первый гол на 38-й минуте забил Николя Пепе. Он реализовал пенальти. За минуту до конца основного времени Александр Ляказетт также забил одиннадцатиметровый.

После этой игры ситуация в середине таблицы чемпионата Франции не поменялась. «Орлы» остались на девятом месте. Подопечные Люсьена Фавра набрали 19 очков. В активе команды Петера Боша 20 очков, они располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

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