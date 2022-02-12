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Лига 1: Гол Мбаппе позволил ПСЖ обыграть "Ренн"

Лига 1: Гол Мбаппе позволил ПСЖ обыграть "Ренн" В матче 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 "Пари Сен-Жермен" встречался с "Ренном".
Футбол
12 февраля 2022 г. 02:43
Лига 1: Гол Мбаппе позволил ПСЖ обыграть Ренн

В матче 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 "Пари Сен-Жермен" встречался с "Ренном".

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Пар де Пренс" в Париже и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

На 65-й минуте встречи нападающий Килиан Мбаппе отправил мяч в ворота "Ренна", однако после просмотра видеоповтора главный арбитр Бенуа Бастьен отменил взятие ворот. В компенсированное время встречи Мбаппе забил единственный гол.

"Пари Сен-Жермен" набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. "Ренн" (37) - на 5-м месте в таблице. В тройку лидеров соревнований входят "Марсель" (43) и "Ницца" (42). Действующим чемпионом Франции является "Лилль". В следующем туре чемпионата страны ПСЖ сыграет с "Нантом", а "Ренн" примет "Труа".

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