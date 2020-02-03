Лига 1: "Бордо" и "Марсель" не выявили победителя

В матче 22-го тура чемпионата Франции "Бордо" и "Марсель" сыграли вничью со счетом 0:0.

Как передает Report, встреча состоялась в Бордо на стадионе "Матмут-Атлантик". Обслуживал матч арбитр Рудди Букке. Ему ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.

Хозяева забили гол в концовке первого тайма, но арбитр отменил взятие ворот, так как Пабло подыграл себе рукой.

"Бордо", набрав 30 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата. "Марсель" (43) - на 2-м месте.

Лидером турнира является "Пари Сен-Жермен", который набрал 55 очков. В следующем туре "Бордо" на выезде сыграет с "Брестом". "Марсель" в гостях встретится с "Сент-Этьеном". Матчи состоятся 5 февраля.