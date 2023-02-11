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Лидирующий в АПЛ "Арсенал" вторую игру подряд потерял очки

Лидирующий в АПЛ "Арсенал" вторую игру подряд потерял очки "Арсенал" сыграл вничью с "Брентфордом" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
11 февраля 2023 г. 21:32
Лидирующий в АПЛ Арсенал вторую игру подряд потерял очки

"Арсенал" сыграл вничью с "Брентфордом" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report, встреча, прошедшая на домашнем стадионе лондонцев "Эмирейтс", завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Леандро Троссард (66-я минута), статус-кво в матче на 74-й минуте восстановил Айвана Тони.

"Арсенал" снова потерял очки, в предыдущем туре команда уступила "Эвертону" (0:1), потерпев первое за пять месяцев поражение.

Лондонский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко в 21 матче. Преимущество над занимающим второе место "Манчестер Сити" составляет шесть очков. "Брентфорд" расположился на восьмой строчке (34).

В следующем матче "Арсенал" 15 февраля примет "Манчестер Сити" (перенесенная игра 12-го тура - ред.). "Брентфорд" в 24-м туре примет "Кристал Пэлас" 18 февраля.

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