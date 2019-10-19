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Лидер Премьер-лиги Азербайджана по футболу впервые потерял очки в нынешнем сезоне

Лидер Премьер-лиги Азербайджана по футболу впервые потерял очки

Действующий чемпион "Карабах", занимающий лидирующие позиции в Премьер-лиге Азербайджана по футболу, впервые потерял очки в нынешнем сезоне.

Как сообщает Report, в рамках VIII тура чемпионата страны агдамский коллектив на выезде сыграл вничью с "Габалой" (1:1).

На третьей минуте матча Гисмет Алиев вывел хозяев вперед. Через шесть минут Исмаил Ибрагимли восстановил равновесие.

Несмотря на потерянные очки, "Карабах" с 22 очками  продолжает лидировать в чемпионате. "Габала" с 6 очками располагается на седьмом месте.

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