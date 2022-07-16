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Левандовский согласовал трехлетний контракт с "Барселоной"

Левандовский согласовал трехлетний контракт с "Барселоной" Польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский согласовал трехлетний контракт с испанской "Барселоной".
Футбол
16 июля 2022 г. 04:51
Левандовский согласовал трехлетний контракт с Барселоной
Роберт Левандовски

Польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский согласовал трехлетний контракт с испанской "Барселоной".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в Twitter журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

По его информации, за переход поляка в "Барселону" "Бавария" получит 50 млн евро. Сообщается, что в пятницу клубы достигли окончательного соглашения, о трансфере Левандовского будет объявлено в выходные.

Контракт Левандовского с "Баварией" истекает летом 2023 года. 30 мая футболист заявил о намерении покинуть команду, отметив, что время его пребывания в клубе подошло к концу.

Левандовскому 33 года, он выступает за "Баварию" с 2014 года, нападающий провел за команду 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 результативные передачи, поляк семь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

В составе "Баварии" Левандовский стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, поляк также является десятикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем кубка и шестикратным обладателем суперкубка страны в составе "Баварии" и дортмундской "Боруссии", за которую он выступал с 2010 по 2014 год.

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