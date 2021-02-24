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Левандовски забил 72-й гол в ЛЧ и обогнал Рауля

Левандовски забил 72-й гол в ЛЧ и обогнал Рауля «Бавария» выигрывает у «Лацио» (1:0, первый тайм) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
24 февраля 2021 г. 04:44
Левандовски забил 72-й гол в ЛЧ и обогнал Рауля

«Бавария» выигрывает у «Лацио» (1:0, первый тайм) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 9-й минуте счет открыл форвард Роберт Левандовски, воспользовавшись неудачным пасом защитника Матео Мусаккьо вратарю Хосе Рейне.

Левандовский забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя испанца Рауля (71). Всего в текущем сезоне поляк забил 32 гола в 31 матче в составе "Баварии".

Напомним, что лидируют в списке нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (134 мяча) и форвард «Барселоны» Лионель Месси (119).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Levandovski bombardirlər yarışında 3-cü sıraya yüksəldi

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