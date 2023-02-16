О нас

Левандовски сыграет в Лиге Европы впервые с сезона 2010/2011

Левандовски сыграет в Лиге Европы впервые с сезона 2010/2011 Проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" играет с «Барселоной».
Футбол
16 февраля 2023 г. 21:57
Левандовски сыграет в Лиге Европы впервые с сезона 2010/2011

Проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" играет с "Барселоной".

Как передает Report, форвард каталонцев Роберт Левандовски вышел в стартовом составе своей команды, и для него участие в этом турнире стало первым с 2010/2011.

В том сезоне Левандовски выступал в составе дортмундской "Боруссии". "Шмели" попали в группу с ПСЖ, "Севильей" и "Карпатами", но не смогли продолжить участие в турнире, заняв третье место. В восьми встречах за клуб в этом соревновании (с учетом матчей квалификации) Левандовски забил один мяч и отдал одну результативную передачу. С тех пор польский форвард принимал участие только в матчах Лиги чемпионов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Levandovski 12 ildən sonra ilk dəfə Avropa Liqası oyununda meydana çıxacaq

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
16 февраля 2023 г. 11:46
По поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
16 февраля 2023 г. 10:06
По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
15 февраля 2023 г. 18:46
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
15 февраля 2023 г. 12:04
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
14 февраля 2023 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
14 февраля 2023 г. 15:00
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi