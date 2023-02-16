Левандовски сыграет в Лиге Европы впервые с сезона 2010/2011

Проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" играет с «Барселоной».

Проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" играет с "Барселоной".

Как передает Report, форвард каталонцев Роберт Левандовски вышел в стартовом составе своей команды, и для него участие в этом турнире стало первым с 2010/2011.

В том сезоне Левандовски выступал в составе дортмундской "Боруссии". "Шмели" попали в группу с ПСЖ, "Севильей" и "Карпатами", но не смогли продолжить участие в турнире, заняв третье место. В восьми встречах за клуб в этом соревновании (с учетом матчей квалификации) Левандовски забил один мяч и отдал одну результативную передачу. С тех пор польский форвард принимал участие только в матчах Лиги чемпионов.