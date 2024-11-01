Левандовски признан лучшим игроком Ла Лиги в октябре

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски признан лучшим игроком испанской Ла Лиги по итогам октября.

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски признан лучшим игроком испанской Ла Лиги по итогам октября.

Как передает Report , в минувшем месяце 36-летний поляк принял участие в трех матчах, в которых отметился семью голами.

Всего в нынешнем сезоне Левандовски сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Барселона" 3 ноября встретится с "Эспаньолом".