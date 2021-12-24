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Левандовски признан игроком года по версии The Guardian

Левандовски признан игроком года по версии The Guardian Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом года по версии The Guardian.
Футбол
24 декабря 2021 г. 23:00
Левандовски признан игроком года по версии The Guardian

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом года по версии The Guardian.

Как передает Report, форвард ПСЖ Лионель Месси, выигравший "Золотой мяч", занял второе место.

В пятерку лучших также попали: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Карим Бензема ("Реал Мадрид") и Жоржиньо ("Челси"). В десятке игроков значатся следующие фамилии футболистов: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Н’голо Канте ("Челси") и Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити").

Отметим, что 33-летний Левандовски признан игроком года по версии The Guardian второй год подряд.

Левандовски в 17 матчах чемпионата Германии отличился 19 раз. Его контракт с "Баварией" действует до 2023 года, рыночная стоимость польского футболиста оценена в 50 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке Levandovski ardıcıl ikinci dəfə ilin futbolçusu seçilib

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