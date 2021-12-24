Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом года по версии The Guardian.
Как передает Report, форвард ПСЖ Лионель Месси, выигравший "Золотой мяч", занял второе место.
В пятерку лучших также попали: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Карим Бензема ("Реал Мадрид") и Жоржиньо ("Челси"). В десятке игроков значатся следующие фамилии футболистов: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Н’голо Канте ("Челси") и Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити").
Отметим, что 33-летний Левандовски признан игроком года по версии The Guardian второй год подряд.
Левандовски в 17 матчах чемпионата Германии отличился 19 раз. Его контракт с "Баварией" действует до 2023 года, рыночная стоимость польского футболиста оценена в 50 млн евро.