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Левандовски признан футболистом года, Месси занял второе, а Роналду седьмое место

Левандовски признан футболистом года, Месси занял второе, а Роналду седьмое место 09:18
Футбол
25 ноября 2021 г. 09:36
Левандовски признан футболистом года, Месси занял второе, а Роналду седьмое место

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски в очередной раз признан лучшим футболистом 2021 года.

Как передает Report, 33-летний нападающий удостоен этого звания по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Форвард опередил всех соперников, имея в активе 150 очков. Футболист сборной Аргентины и звездный игрок французского ПСЖ Лионель Месси (105 очков) занял второе место, а полузащитник сборной Италии и английского клуба "Челси" Жоржиньо (40 очков) утвердился на третьем месте.

Нападающий сборной Португалии и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занял 7 место с 15 очками.

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Версия на азербайджанском языке Levandovski ilin futbolçusu seçilib, Messi 2-ci, Ronaldu 7-ci olub

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