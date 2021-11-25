Левандовски признан футболистом года, Месси занял второе, а Роналду седьмое место

09:18

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски в очередной раз признан лучшим футболистом 2021 года.

Как передает Report, 33-летний нападающий удостоен этого звания по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Форвард опередил всех соперников, имея в активе 150 очков. Футболист сборной Аргентины и звездный игрок французского ПСЖ Лионель Месси (105 очков) занял второе место, а полузащитник сборной Италии и английского клуба "Челси" Жоржиньо (40 очков) утвердился на третьем месте.

Нападающий сборной Португалии и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занял 7 место с 15 очками.