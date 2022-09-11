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Левандовски побил показатель результативности Роналду

Левандовски побил показатель результативности Роналду Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски забил шесть голов в первых шести матчах за команду в рамках испанской Ла Лиги.
Футбол
11 сентября 2022 г. 15:24
Левандовски побил показатель результативности Роналду

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски забил шесть голов в первых шести матчах за команду в рамках испанской Ла Лиги.

Как передает Report, в 2009 году тогдашний форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил пять мячей в стартовых пяти матчах чемпионата страны.

Напомним, 34-летний Левандовски стал игроком "Барселоны" перед стартом нынешнего сезона, перейдя из мюнхенской "Баварии" за 45 млн евро. Отметим, что игру с "Кадисом" в 5-м туре нападающий начал со скамейки запасных и появился на поле лишь после перерыва. Однако это не помешало Роберту набрать три очка (1+2) по системе "гол+пас".

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Версия на азербайджанском языке Levandovski Ronaldunun nailiyyətini geridə qoyub

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