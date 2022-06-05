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Левандовски объявил бойкот «Баварии»

Левандовски объявил бойкот «Баварии» Нападающий Роберт Левандовски принял твердое решение покинуть «Баварию». Футболист намерен продолжить карьеру в другом клубе.
Футбол
5 июня 2022 г. 17:56
Левандовски объявил бойкот «Баварии»

Нападающий Роберт Левандовски принял твердое решение покинуть «Баварию». Футболист намерен продолжить карьеру в другом клубе.

Как передает Report, об этом сообщает Sport1.

33-летний поляк объявил бойкот руководству мюнхенского клуба. Он не собирается лично вести какие-либо переговоры с немецкой командой.

Напомним, что действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года. Ранее руководство клуба всячески отказывалось отпускать нападающего. В Мюнхене требуют, чтобы нападающий полностью отработал контракт.

При этом футболист может расторгнуть договор. Однако в случае разрыва соглашения, ему придется выплатить зарплату за последний год соглашения - 24 млн евро.

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