Левандовски объявил бойкот «Баварии»

Нападающий Роберт Левандовски принял твердое решение покинуть «Баварию». Футболист намерен продолжить карьеру в другом клубе.

Нападающий Роберт Левандовски принял твердое решение покинуть «Баварию». Футболист намерен продолжить карьеру в другом клубе.

Как передает Report, об этом сообщает Sport1.

33-летний поляк объявил бойкот руководству мюнхенского клуба. Он не собирается лично вести какие-либо переговоры с немецкой командой.

Напомним, что действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года. Ранее руководство клуба всячески отказывалось отпускать нападающего. В Мюнхене требуют, чтобы нападающий полностью отработал контракт.

При этом футболист может расторгнуть договор. Однако в случае разрыва соглашения, ему придется выплатить зарплату за последний год соглашения - 24 млн евро.