Левандовски назвал фаворита чемпионата мира в Катаре

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски назвал фаворита предстоящего чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски назвал фаворита предстоящего чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Как сообщает Report, его слова передает SportsCenter.

"Аргентина является фаворитом не только нашей группы, но и всего турнира. Мы это понимаем. Тем более Лео Месси находится в очень хорошей форме. Мы знаем, с кем нам предстоит встретиться", - сказал Левандовски.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора. Также с ними в одной группе сыграют Сенегал и Нидерланды.