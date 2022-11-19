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Левандовски назвал фаворита чемпионата мира в Катаре

Левандовски назвал фаворита чемпионата мира в Катаре Нападающий "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски назвал фаворита предстоящего чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.
Футбол
19 ноября 2022 г. 00:37
Левандовски назвал фаворита чемпионата мира в Катаре

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски назвал фаворита предстоящего чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Как сообщает Report, его слова передает SportsCenter.

"Аргентина является фаворитом не только нашей группы, но и всего турнира. Мы это понимаем. Тем более Лео Месси находится в очень хорошей форме. Мы знаем, с кем нам предстоит встретиться", - сказал Левандовски.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора. Также с ними в одной группе сыграют Сенегал и Нидерланды.

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Версия на азербайджанском языке Levandovski dünya çempionatının favoritini açıqlayıb

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