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Левандовски и "Барселона" согласовали 3-летний контракт

Левандовски и "Барселона" согласовали 3-летний контракт Форвард "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "Барселону".
Футбол
11 апреля 2022 г. 18:53
Левандовски и Барселона согласовали 3-летний контракт

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "Барселону".

Как сообщает Report со ссылкой на Interia Sport, утверждается, что поляк согласовал условия 3-летнего контракта с каталонцами. Действующий договор нападающего с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года.

Условия сделки между Левандовски и "Барселоной" не сообщаются, но якобы речь идет о многомиллионном соглашении.

Если верить источнику, предложение от "сине-гранатовых" оказалось наиболее привлекательным. Дополнительно к поляку обратились представители "ПСЖ", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

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Версия на азербайджанском языке Levandovski "Barselona" ilə razılığa gəlib

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