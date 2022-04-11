Левандовски и "Барселона" согласовали 3-летний контракт

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "Барселону".

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "Барселону".

Как сообщает Report со ссылкой на Interia Sport, утверждается, что поляк согласовал условия 3-летнего контракта с каталонцами. Действующий договор нападающего с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года.

Условия сделки между Левандовски и "Барселоной" не сообщаются, но якобы речь идет о многомиллионном соглашении.

Если верить источнику, предложение от "сине-гранатовых" оказалось наиболее привлекательным. Дополнительно к поляку обратились представители "ПСЖ", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".