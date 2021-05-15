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"Лестер" впервые в истории завоевал Кубок Англии по футболу

"Лестер" впервые в истории завоевал Кубок Англии по футболу Футболисты "Лестера" обыграли лондонский "Челси" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии.
Футбол
15 мая 2021 г. 22:44
Лестер впервые в истории завоевал Кубок Англии по футболу

Футболисты "Лестера" обыграли лондонский "Челси" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в присутствии 21 тыс зрителей.

Гол на 63-й минуте встречи забил бельгийский полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс. На 89-й минуте главный арбитр матча Майкл Оливер после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол защитника "Челси" Маркоса Алонсо, зафиксировав положение вне игры.

"Лестер" впервые вышел в финал Кубка Англии с 1969 года, ранее клуб трижды добивался этого результата и каждый раз проигрывал. "Челси" второй год подряд играл в финальном матче турнира. Восемь раз клуб из Лондона становился обладателем Кубка Англии, в последний раз - в 2018 году.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Lester" tarixində ilk dəfə İngiltərə Kubokunu qazandı

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