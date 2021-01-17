«Лестер Сити» победил «Саутгемптон» и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ

В Лестере на стадионе "Кинг Пауэр" состоялся заключительный матч субботней программы 19-го тура английской Премьер-лиги "Лестер Сити" — "Саутгемптон"

В Лестере на стадионе "Кинг Пауэр" состоялся заключительный матч субботней программы 19-го тура английской Премьер-лиги "Лестер Сити" — "Саутгемптон".

Как передает Report, встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 37-й минуте матча — полузащитник хозяев Юри Тилеманс отдал передачу передачу в штрафную на Джеймса Мэддисона, который сблизился с воротами и с острого угла вколотил мяч в ближний угол ударом под перекладину.

На 95-й минуте нападающий Харви Барнс установил окончательный счёт в матче, реализовав выход один на один с вратарём гостей.

Подопечные Брендана Роджерса в 18 матчах набрали 35 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Святые" (29) — на 8-м месте. Лидером соревнований является "Манчестер Юнайтед" (36).