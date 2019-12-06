"Лестер" подписал с главным тренером долгосрочный контракт

Английский футбольный клуб "Лестер" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Бренданом Роджерсом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до июня 2025 года.

Отметим, что Б.Роджерс занял пост главного тренера "Лестера" в конце февраля. На данный момент команда под его руководством находится на второй строчке с 35 очками и отстает от лидера "Ливерпуля" на 8 очков.