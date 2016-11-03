Лестер первая команда, стартовавшая в ЛЧ с 4-х сухих матчей

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Лестер" стал первой командой в истории, которая дебютировала в Лиге чемпионов с четырех сухих матчей.

Как передает Report, сегодня "Лестер" сыграл вничью 0:0 с "Копенгагеном", и эта игра стала четвертой подряд в текущем розыгрыше ЛЧ, в которой команда Клаудио Раньери не пропустила в свои ворота.

До этого "Лестер" добыл три подряд сухие победы в ЛЧ, переиграв "Брюгге" (3:0), "Порту" (1:0) и "Копенгаген" (1:0).

Напомним, что в прошлом сезоне Лестер впервые в своей истории выиграл чемпионат Англии и (тоже впервые) получил право сыграть в главном клубном турнире Старого света.

Ранее команда Клаудио Раньери также встала в один ряд с Миланом-1992/93, ПСЖ-1994/95, Ювентусом-1995/96 и Малагой-2012/13, выиграв все три стартовые матчи в ЛЧ в истории клуба.