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    Леонид Слуцкий ушел в отставку с поста главного тренера английской команды

    46-летний тренер был вынужден покинуть пост в связи с неудовлетворительными результатами клуба

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер английского футбольного клуба "Халл Сити" российский тренер Леонид Слуцкий ушел в отставку. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 46-летний тренер был вынужден покинуть пост в связи с неудовлетворительными результатами клуба.

    После 20 игр команда занимает 20-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков, что стало причиной недовольства руководства.

    Отметим, что работу в "Халле" российский тренер получил летом этого года. В декабре прошлого года Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок страны. Сборную России Слуцкий возглавлял с августа 2015 года по 30 июня 2016 года и вывел команду на чемпионат Европы-2016.

    Контракт со Слуцким расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

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