Леонид Слуцкий назначен главным тренером голландского клуба

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавил голландский клуб "Витесс".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с 47-летним специалистом подписан двухлетний контракт. Он приступит к исполнению обязанностей после окончания нынешнего сезона. Слуцкий станет первым российским тренером, работающим в Голландии.

Отметим, что "Витесс" после 27 туров с 41 очком идет в чемпионате Нидерландов шестым. Нынешний наставник "Витесса" Хэнк Фрейзер покинет свой пост в конце сезона. За свою карьеру Л.Слуцкий возглавлял московский ЦСКА и "Халл Сити".