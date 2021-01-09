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Лэмпард о своей возможной отставке

Лэмпард о своей возможной отставке Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отреагировал на новости о скорой отставке, передает Report.
Футбол
9 января 2021 г. 18:47
Лэмпард о своей возможной отставке
Фрэнк Лэмпард

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отреагировал на новости о скорой отставке, передает Report.

"Играю в футбол с тех пор, как научился ходить. Играл на профессиональном уровне в течение двадцати с лишним лет и в те годы старался сделать столько же, сколько и сейчас.

Я не люблю проигрывать. В понедельник был разочарован, потому что мы проиграли команде, которая была лучше нас в тот день. Во вторник проснулся и был нацелен на прогресс.

Если бы я не хотел этого вызова, то мог бы посидеть у телевизора и выполнять более легкую работу. Мог бы стать экспертом, который комментирует то, что делают другие, задним числом, в любое время, когда мне захочется. Но я не хочу этого делать»" - отметил Лэмпард.

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