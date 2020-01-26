​Лэмпард: "Челси" нуждается в трансферах, чтобы двигаться вперёд

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги встречи 1/16 финала Кубка Англии с "Халл Сити" (2:1).

Как передает Report, специалист подчеркнул, что "аристократы" нуждаются в укреплении состава.

"Хорошая новость в том, что мы идём дальше, плохая в том, что мы часто проводим такого рода матчи. Игра была под нашим контролем, но мы сами себе создали проблемы, из-за чего концовка встречи получилась очень нервной.

Летом "Челси" получил наказание, и это причиняет нам боль. Мы потеряли Эдена Азара, одного из лучших игроков в истории клуба. Таково положение дел. Моя задача состоит в том, чтобы каждый день работать на тренировках, делая игроков лучше. Прошлым летом мы не удержали свои позиции, и теперь нам нужны трансферы, чтобы двигаться вперед. Деньги – не моя проблема, но я должен быть честным и откровенным", — цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, что "Челси" в текущее трансферное окно не совершил ни одного приобретения. Команда Лэмпарда, набрав 40 очков в 24 играх, занимает 4-е место в английской Премьер-лиге.