"Лейпциг" вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Немецкий футбольный клуб "Лейпциг" прошел в 1/4 финала Лиги Европы после отстранения московского "Спартака".

Немецкий футбольный клуб "Лейпциг" прошел в 1/4 финала Лиги Европы после отстранения московского "Спартака".

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"В связи с сегодняшним решением исполкома УЕФА о приостановке участия российских клубов и национальных команд в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления матчи Лиги Европы между "Лейпцигом" и "Спартаком" не могут состояться. Как следствие, "Лейпциг" вышел в четвертьфинал турнира", - говорится в сообщении.

Отметим, что в понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА объявили о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами должен был пройти в Германии 10 марта. Ответная встреча была запланирована на 17 марта.