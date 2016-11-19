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    "Лейпциг" вышел на первое место в чемпионате Германии по футболу - ВИДЕО

    Футболисты Лейпцига победили леверкузенский Байер со счетом 3:2

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Лейпциг" победил леверкузенский "Байер" со счетом 3:2 в гостевом матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.

    Как передает Report, в составе хозяев отличились Кевин Кампль (1-я минута) и Юлиан Брандт.

    В составе "Лейпцига" голы на счету Эмиля Форсберга (67) и Вилли Орбана (81). На 4-й минуте встречи игрок "Байера" Юлиан Баумгартлингер забил мяч в свои ворота.

    После этой игры "Лейпциг" вышел на первое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, команда одержала восемь побед и три матча свела вничью. На втором месте c 24 баллами идет "Бавария", однако у мюнхенской команды матч в запасе. "Байер" с 16 баллами занимает восьмую строчку.

    "Лейпциг" является дебютантом высшего дивизиона немецкого первенства.

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