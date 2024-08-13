"Лейпциг" осуществил трансфер норвежского футболиста за 22 млн евро

Немецкий клуб "Лейпциг" осуществил трансфер атакующего полузащитника Антонио Нусы из бельгийского "Брюгге".

Немецкий клуб "Лейпциг" осуществил трансфер атакующего полузащитника Антонио Нусы из бельгийского "Брюгге".

Как сообщает Report со ссылкой на New York Times, представитель Бундеслиги подписал с 19-летним футболистом пятилетний контракт.

По оценке Transfermarkt, данный трансфер обошелся "красным быкам" в 22 млн евро.

Игрок уже в Германии и в ближайшее время будет проходить медицинское обследование.

Добавим, что в прошлом сезоне Антонио Нуса в составе "Брюгге" провел 46 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами, а также выиграл чемпионат Бельгии в этом году.