"Легия", "Брюгге" и загребское "Динамо" потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ По итогам второго дня 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов шансов на выход в плей-офф турнира лишились ещё три клуба.

Как передает Report, в группе H загребское «Динамо» (0 очков) точно не сможет обойти «Севилью» (10) и «Ювентус» (7).

В квартете G «Брюгге» (0) не сумеет опередить «Лестер Сити» (10) и «Порту» (7).

В группе F «Легия» (1) лишилась теоретических шансов обойти дортмундскую «Боруссию» (10) и «Реал» (8).

Вчера шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов потеряли «Ростов», ПСВ, «Лудогорец» и «Базель».