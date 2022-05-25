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Легионеры сборной Азербайджана прибыли в Баку на учебно-тренировочный сбор

Легионеры сборной Азербайджана прибыли в Баку на учебно-тренировочный сбор 5 легионеров сборной Азербайджана прибыли в Баку на учебно-тренировочный сбор, организованный с целью подготовки к играм Лиги наций УЕФА.
Футбол
25 мая 2022 г. 15:30
Легионеры сборной Азербайджана прибыли в Баку на учебно-тренировочный сбор

5 легионеров сборной Азербайджана прибыли в Баку на учебно-тренировочный сбор, организованный с целью подготовки к играм Лиги наций УЕФА.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с прессой и общественностью АФФА Фируз Абдулла.

По его словам, все легионеры, кроме Дмитрия Назарова, выступающего за немецкий клуб "Эрцгебирге", прибыли в страну для подготовки. Ожидается, что 32-летний нападающий прибудет в столицу ночью.

Главный тренер Джанни де Бьязи включил 6 легионеров в предварительный список из 15 игроков. Помимо Назарова, на встречу были приглашены Эмиль Балаев из казахстанского "Турана", Антон Кривоцюк из польской "Вислы" (Плоцк), Намик Алескеров из турецкого "Бурсаспора", Ренат Дадашов из английского "Вулверхэмптона" и Махир Эмрели, ставший чемпионом Хорватии с загребским "Динамо".

Сборная Азербайджана 3 июня примет Казахстан, 6 июня - Белоруссию, 10 июня - Словакию, а через 3 дня - Белоруссию.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin legionerləri təlim-məşq toplanışı üçün Bakıya gəlib

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