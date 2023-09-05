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Легионеры "Карабаха" сыграют в составах своих национальных сборных

Легионеры "Карабаха" сыграют в составах своих национальных сборных Легионеры ФК "Карабах" получили приглашения участвовать в международных матчах в составах своих национальных сборных.
Футбол
5 сентября 2023 г. 11:21
Легионеры Карабаха сыграют в составах своих национальных сборных

Легионеры ФК "Карабах" получили приглашения участвовать в международных матчах в составах своих национальных сборных.

Как сообщили Report в пресс-службе агдамского клуба, черногорец Марко Янкович сыграет в составе сборной Черногории в матче против команды Литвы, который пройдет 7 сентября в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024.

Также Янкович сыграет в матче против сборной Болгарии 10 сентября.

Кроме того, полузащитник "Карабаха"Леандро Андраде приглашен в сборную Кабо-Верде для участия в матче против команды Того. Игра пройдет 10 сентября в рамках отборочного этапа Кубка африканских наций.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın legionerləri ölkələrinin milli komandalarına dəvət alıblar

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