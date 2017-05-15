Легионеры ФК "Зиря": У многих футболистов "Карабаха" есть личный водитель

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Карабах" и "Габала" - лучшие команды Азербайджана. Эти коллективы регулярно выступают в групповом этапе Лиги Европы". Как сообщает Report, об этом заявил член команды "Зиря", сербский футболист Милан Дурич в своем интервью порталу mozzartsport.com.

По его мнению, основной разницей между сербским и азербайджанским футболом является заработная плата: "У многих футболистов "Карабаха" есть личный водитель. "Габала" с очень хорошими условиями, имеет много тренировочных полей. Единственная проблема связана со зрителями".

М. Дурич, который перешел в ФК "Зиря" в июне прошлого года, заявил о достигнутом согласии по договору с клубом еще на один год. Сербский футболист напомнил, что команда завоевала путевку в Лигу Европы, и выразил уверенность в том, что в следующем сезоне они выступят намного успешнее: "В следующем сезоне мы выступим лучше. Поскольку "Интер" остался без спонсора, в завершающемся чемпионате "Нефтчи" выступил слабо. "Карабах" и "Габала" сильнее остальных".

Футболист, выступающий в 2012-2015 гг. в команде "Ягодина" у себя на родине, все еще жалуется на то, что не может получить зарплату: "Ягодина" в моей профессиональной карьере был лучшим клубом. Однако они похоронили меня, также как и возвысили".

Отметим, что М. Дурич в сезоне 2016-2017 провел 25 матчей и забил 3 гола в Премьер-лиге Азербайджана.