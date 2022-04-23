Легионер "Зира": Хочу забыть этот период своей жизни

"Хочу забыть этот 4-месячный период своей жизни".

"Хочу забыть этот 4-месячный период своей жизни".

Об этом Report заявил футболист клуба "Зира" Неманя Анджелкович, рассказывая о возвращении на поле после долгого перерыва.

25-летний защитник выразил признательность всем поддерживающим его во время травмы – сотрудников клуба и товарищей по команде: "Уже мыслю позитивно. Благодарен Богу, что спустя 4 месяца вернулся на поле. Надеюсь, я буду лучше и сильнее".

Сербский игрок рассказал о первом матче полуфинальных игр Кубка Азербайджана, в которой его команда сыграла вничью с "Нефтчи": "Мы хорошо боролись, больше владели мячом и показывали свою игру. В первом матче мы не смогли забить гол, но верю, что во второй встрече нам это удастся. На ответной встрече мы также должны показать свою игру. Должны быть внимательными, как были до сих пор, и надеяться на хороший результат".

Анджелкович, контракт которого истекает в конце сезона, заявил о желании остаться в "Зира": "Надеюсь, что в ближайшее время приступим к переговорам".

Защитник также отметил важность встречи с "Сумгайытом" в XXIV туре Премьер-лиги: "Нам нужна максимальная концентрация. Мы очень хорошо готовимся ко встрече, будем делать все возможное ради хорошего результата".

Анджелкович добавил, что их целью является завоевание путевки в Еврокубки: "Наша команда достойна играть в Европе. Мы показываем это игрой на поле и результатами".

Матч "Сумгайыт" – "Зира" состоится 24 апреля. Ответный матч между "Нетфчи" и "Зира" состоится 29 апреля.