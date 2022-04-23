О нас
Аудио новости

Легионер "Зира": Хочу забыть этот период своей жизни

Легионер "Зира": Хочу забыть этот период своей жизни "Хочу забыть этот 4-месячный период своей жизни".
Футбол
23 апреля 2022 г. 10:48
Легионер Зира: Хочу забыть этот период своей жизни

"Хочу забыть этот 4-месячный период своей жизни".

Об этом Report заявил футболист клуба "Зира" Неманя Анджелкович, рассказывая о возвращении на поле после долгого перерыва.

25-летний защитник выразил признательность всем поддерживающим его во время травмы – сотрудников клуба и товарищей по команде: "Уже мыслю позитивно. Благодарен Богу, что спустя 4 месяца вернулся на поле. Надеюсь, я буду лучше и сильнее".

Сербский игрок рассказал о первом матче полуфинальных игр Кубка Азербайджана, в которой его команда сыграла вничью с "Нефтчи": "Мы хорошо боролись, больше владели мячом и показывали свою игру. В первом матче мы не смогли забить гол, но верю, что во второй встрече нам это удастся. На ответной встрече мы также должны показать свою игру. Должны быть внимательными, как были до сих пор, и надеяться на хороший результат".

Анджелкович, контракт которого истекает в конце сезона, заявил о желании остаться в "Зира": "Надеюсь, что в ближайшее время приступим к переговорам".

Защитник также отметил важность встречи с "Сумгайытом" в XXIV туре Премьер-лиги: "Нам нужна максимальная концентрация. Мы очень хорошо готовимся ко встрече, будем делать все возможное ради хорошего результата".

Анджелкович добавил, что их целью является завоевание путевки в Еврокубки: "Наша команда достойна играть в Европе. Мы показываем это игрой на поле и результатами".

Матч "Сумгайыт" – "Зира" состоится 24 апреля. Ответный матч между "Нетфчи" и "Зира" состоится 29 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Zirə"nin legioneri: "Həyatımda həmin dövrü unutmaq istəyirəm"

Самое важное

Посольство США в Армении: Эндрю Шофер является советником Госдепа по переговорам на Кавказе
Посольство США в Армении: Эндрю Шофер является советником Госдепа по переговорам на Кавказе
23 апреля 2022 г. 10:45
Работа V Съезда азербайджанцев мира в Шуше продолжилась панельными заседаниями
ФотоРабота V Съезда азербайджанцев мира в Шуше продолжилась панельными заседаниями
23 апреля 2022 г. 00:43
Президент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
22 апреля 2022 г. 21:28
V Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха
ФотоV Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха
22 апреля 2022 г. 18:29
Центр приема граждан обнародовал график на май
Центр приема граждан обнародовал график на май
22 апреля 2022 г. 15:21
Продлен срок особого карантинного режима
Продлен срок особого карантинного режима
22 апреля 2022 г. 14:09
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
22 апреля 2022 г. 12:50
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
22 апреля 2022 г. 08:55
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
21 апреля 2022 г. 16:29
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
21 апреля 2022 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi