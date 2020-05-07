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Легионер "Нефтчи": Сделай пожертвование в фонд и выиграй подарок

Легионер "Нефтчи": Сделай пожертвование в фонд и выиграй подарок

Футболист "Нефтчи" Дональд Герье запустил в соцсетях благотворительную акцию.

Как сообщает Report, для этого игрок из Гаити объявил на своей странице в Instagram конкурс. 

31-летний футболист пообещал одному из сделавших пожертвование в недавно созданный им Благотворительный фонд Дональда Герье свою форму, которую надевает в "Нефтчи". 

Конкурс продлится до 31 мая и победитель будет объявлен в Instagram. 

Отметим, что ранее надевавший в Азербайджане форму "Карабаха" Дональд Герье с начала текущего сезона выступает в "Нефтчи". 

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