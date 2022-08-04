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Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче

Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче Концовка игры получилась неудачной. У нас неделя на подготовку к следующему матчу. Постараемся одержать победу и в ответном матче.
Футбол
4 августа 2022 г. 23:52
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче

Концовка игры получилась неудачной. У нас неделя на подготовку к следующему матчу. Постараемся одержать победу и в ответном матче.

Как сообщает Report, об этом сказал CBC Sport легионер "Нефтчи" Атаа Джабер после первого матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против"Рапида" (Вена) в Баку, в котором хозяева выиграли со счетом 2:1.

Израильский полузащитник, забивший первый гол в матче, отметил прогресс в своей игре: "Это возможно благодаря моим товарищам по команде".

28-летний игрок также поблагодарил болельщиков.

"Сегодня они были великолепны и оказали большую поддержку. Я верю, что они будут болеть за нас и в следующих матчах. Мы постараемся показать достойную игру", - сказал он.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 11 августа в Вене. Победитель этой пары встретится в стадии плей-офф с сильнейшим из пары "Коньяспор" (Турция) - "Вадуц" (Лихтенштейн).

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin legioneri: "Cavab görüşündə də qələbə qazanmağa çalışacağıq"

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