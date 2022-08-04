Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче

Концовка игры получилась неудачной. У нас неделя на подготовку к следующему матчу. Постараемся одержать победу и в ответном матче.
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Израильский полузащитник, забивший первый гол в матче, отметил прогресс в своей игре: "Это возможно благодаря моим товарищам по команде".
28-летний игрок также поблагодарил болельщиков.
"Сегодня они были великолепны и оказали большую поддержку. Я верю, что они будут болеть за нас и в следующих матчах. Мы постараемся показать достойную игру", - сказал он.
Отметим, что ответный матч между командами состоится 11 августа в Вене. Победитель этой пары встретится в стадии плей-офф с сильнейшим из пары "Коньяспор" (Турция) - "Вадуц" (Лихтенштейн).