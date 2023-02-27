Легионер "Нефтчи" получил перелом ноги в матче с "Карабахом"

Израильский легионер бакинского "Нефтчи" Атаа Джабер получил перелом ноги в выездном матче XXIV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу против агдамского "Карабаха".
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Отметим, что после того, как "Карабах" сравнял счет на 83-й минуте встречи (Нефтчи открыл счет на 33-й минуте - ред.), вратарь гостей Иван Бркич отказался передать игрокам противоположной стороны оказавшийся в его воротах мяч. Из-за этого между футболистами возникла потасовка.
Затем болельщики "Нефтчи" бросили на поле фаер. В ходе инцидента никто не пострадал.
Игра завершилась со счетом 1:1.