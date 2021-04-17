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Легионер "Нефтчи" не сможет сыграть против "Зиря"

Легионер "Нефтчи" не сможет сыграть против "Зиря" Клуб "Нефтчи" накануне матча XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана с "Зиря" столкнулся с потерей футболиста.
Футбол
17 апреля 2021 г. 17:47
Легионер Нефтчи не сможет сыграть против Зиря

Клуб "Нефтчи" накануне матча XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана с "Зиря" столкнулся с потерей футболиста.

Как сообщает Report, об этом клубному телевидению сообщил главный врач "черно-белых" Шаиг Зохраблы.

Он сказал, что у защитника левого фланга Таллисона Диаса в конце тренировки на прошлой неделе наблюдались мышечные судороги.

По словам Зохраблы, вряд ли он выйдет на поле: "Лечение футболиста продолжается. Вместо него в игре смогут принять участие восстановившиеся от травм Ахмед Ахмедов и Фахмин Мурадбейли. Результат теста команды на коронавирус отрицательный".

Игра, которая состоится сегодня на Bakcell Arena, начнется в 20:15.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin legioneri "Zirə"yə qarşı oynamayacaq

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