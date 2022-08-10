Легионер "Нефтчи": Нас ждет сложная игра

"Нас ждет сложная игра".

"Нас ждет сложная игра".

Как сообщает командированный в Вену сотрудник Report, об этом перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против команды "Рапид" из Австрии заявил на пресс-конференции нигерийский легионер "Нефтчи" Юсуф Лаваль.

24-летний полузащитник подчеркнул, что сделает все возможное для выхода команды в следующий этап.

Отметим, что поединок, который состоится 11 июля, начнется в 22:30 по бакинскому времени. "Нефтчи" выиграл первый матч со счетом 2:1.