​Легионер "Keшля": Ожидаю чартерного рейса в Баку

"В любой момент я готов ответить на призыв в состав национальной сборной. Федерация и тренерский штаб знают об этом. Для меня честь выступать за сборную своей страны".

Как сообщает Report, об этом в интервью официальному сайту Молдавской футбольной федерации рассказал вратарь "Кешля" Станислав Намашко.

34-летний голкипер отметил, что в настоящее время находится в Тирасполе с женой и двумя детьми: "Я тренируюсь по полтора часа в день".

По словам спортсмена, ситуация с премьер-лигой Азербайджана, приостановленной в связи с пандемией, остается неопределенной: "Пока неизвестно, будет ли восстановлен чемпионат или все же завершится. Карантин поначалу был предусмотрен до 4 мая, а затем был продлен до 31 мая". Молдавский вратарь выразил готовность в любой момент вернуться в Азербайджан и присоединиться к команде: "Я связался с посольством Азербайджана в Кишиневе. Я готовлю все необходимые документы и жду открытия чартерного рейса в Баку".