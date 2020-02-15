Легионер "Keшлы": В матче с "Нефтчи" возможно всё - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с молдавским вратарем "Кешлы" Станиславом Намашко в преддверии матча с "Нефтчи" в рамках XVII тура Премьер-лиги Азербайджана.

- В прошлом туре Вы неожиданно уступили "Сабаилю" со счетом 0:1 на своем поле. Как Вы объясните обидное поражение?

- Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы и сами не ожидали такого поворота. Но все уже позади, теперь нужно сосредоточиться на предстоящей встрече.

- Как обстоят дела в команде после поражения? Не расстроились ли футболисты, не упала ли духом команда?

- Нет, все нормально. В команде царит рабочая атмосфера.

- В Премьер-лиге Вашей команде предстоит встреча с "Нефтчи". Как готовится команда к столичному дерби?

- Мы серьезно готовимся к предстоящей игре, равно как и ко всем предыдущим. Нам важна каждая встреча. Тренировки продолжаются.

- "Кешля" не проигрывал "Нефтчи" в текущем сезоне. Как Вы думаете, удастся ли продолжить успешную серию?

- В футболе возможен любой исход. Так что в столичном дерби всякое возможно. Успешная череда матчей против "Нефтчи" в этом сезоне может как продолжиться, так и прерваться.

- Что сулит дуэль команд, борющихся за второе место?

- Обе команды будут бороться за победу. После воскресной встречи станет ясно, чьи шансы перевесят.

- Ваш контракт с "Кешля" истекает в конце нынешнего сезона. Вы уже решили как поступите: останетесь ли в Азербайджане, то есть в своей нынешней команде?

- Мне здесь очень нравится, я хотел бы остаться. У меня сложились хорошие отношения с тренерским корпусом.

- Вы демонстрируете стабильную игру в начале сезона. Отчего Вас не призывают в сборную Молдовы?

- У меня нет объяснения этому.