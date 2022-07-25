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Легионер "Карабаха": Я cмогу легко адаптироваться к итальянскому чемпионату

Легионер "Карабаха": Я cмогу легко адаптироваться к итальянскому чемпионату "Мне нравятся конкурирующие лиги, такие как Англия, Германия и Испания. Но я думаю, что смогу легко адаптироваться к итальянскому чемпионату, потому что я быстрый центральный защитник. Я привык играть в системе 4 или 3 защитников".
Футбол
25 июля 2022 г. 09:34
Легионер Карабаха: Я cмогу легко адаптироваться к итальянскому чемпионату

"Мне нравятся конкурирующие лиги, такие как Англия, Германия и Испания. Но я думаю, что смогу легко адаптироваться к итальянскому чемпионату, потому что я быстрый центральный защитник. Я привык играть в системе 4 или 3 защитников".

Как сообщает Report, об этом итальянского изданию TMW заявил футболист "Карабаха" Кевин Медина.

29-летний игрок отметил, что им интересуются некоторые клубы: "Я счастлив от пребывания в составе "Карабаха", но никому неизвестно, что произойдет в будущем. У меня есть мечты, которые я хочу реализовать в высшей лиге".

Медина также рассказал о своих целях на текущий сезон: "Я хочу помочь команде пройти в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Надеюсь, что исполню свою мечту - сыграю за сборную Колумбии".

Отметим, что Кевин Медина играет за "Карабах" с 2020 года. Азербайджанский клуб сыграет в гостях у "Цюриха" в Швейцарии 27 июля в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В первом матче в Баку "Карабах" победил со счетом 3:2.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın legioneri: "İtaliya çempionatına uyğunlaşa bilərəm"

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